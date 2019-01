Escursionisti recuperati illesi da cima Costa Media

(ANSA) - TRENTO, 4 GEN - Recuperati illesi nella notte dal soccorso alpino trentino quattro giovani escursionisti veneti rimasti bloccati nella zona di cima Costa Media, nel Trentino meridionale.

Gli escursionisti, due ragazzi e due ragazze, avevano terminato il sentiero attrezzato A. Pojesi e si trovavano ad una quota di circa 1.800 metri quando, con il sopraggiungere del buio, hanno preferito chiamare aiuto. I soccorritori hanno raggiunto il rifugio Pertica con il furgone per poi salire a piedi fino in cresta dal sentiero 108, dove hanno facilmente localizzato i ragazzi in difficoltà grazie alle coordinate gps.

I quattro sono stati riaccompagnati a valle fino al rifugio Boschetto dove avevano lasciato l'auto. Non è stato necessario il ricovero in ospedale.