Pd: Nicola Zingaretti a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 3 GEN - "Aspettare che Lega e M5s governino male per poi tornare al potere è una una teoria folle e sbagliata, perché se non cambiamo noi, non ci sarà consenso.

Bisogna indagare e capire, perché gli italiani non ci hanno più votato. Se rimaniamo fermi veniamo travolti", a dirlo a Bolzano è il candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti.

"Noi non rappresentiamo più la speranza di innovazione del Paese e questo, perché nell'ultimo decennio c'è stato il crollo delle richezza prodotta insieme ad un aumento dei livelli di disuguaglianza sociale. Il Congresso - ha suggerito Zingaretti - deve pertanto trasformarsi in momento di opinione e di dialogo, bisogna cercare di capire e dare delle risposte".

E' necessario poi mettere in campo una "nuova economia giusta, sostenibile dal punto di vista sociale ed ambientale, contrapposta alla manovra messa in campo dal Governo che per esempio ha messo in bilancio tagli di 4 miliardi alla scuola pubblica", ha denunciato Zingaretti.