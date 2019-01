Furgone fuori strada a Fedaia, due denunce per furto

(ANSA) - TRENTO, 1 GEN - I carabinieri di Canazei hanno denunciato due giovani operatori stagionali presenti in val di Fassa perché accusati di avere rubato il furgone che era uscito di strada nella notte fra il 30 e il 31 dicembre, nei pressi del lago di Fedaia, provocando il ferimento dei sei occupanti del mezzo.

Dopo i primi accertamenti i carabinieri avevano denunciato il conducente per guida in stato di ebbrezza, e successivamente hanno accertato che il furgone era stato rubato poco prima. I due presunti responsabili devono ora rispondere del reato di furto aggravato.