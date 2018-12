Medvedeva a Bolzano Passion Gala

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - Ci saranno anche la russa Evgenia Medvedeva e l'americano Jeremy Abbott venerdì 4 gennaio 2019 sul ghiaccio del Palaonda di Bolzano per la prima edizione di "Bolzano Passion Gala". All'evento, che inizierà alle ore 20,30 ed unirà ghiaccio, pattinaggio, campioni, musica e solidarietà, prenderanno parte molti dei big delle nobili lame a livello mondiale.

L'arrivo della Medvedeva è l'ultimo prestigioso ingaggio degli organizzatori. Evgenia, 19 anni di Mosca che da qualche mese si allena agli ordini di Brian Orser, è stata per due volte campionessa mondiale ed europea (2016 e 2017) ed è argento olimpico in carica. Confermati gli altri protagonisti a partire da Caorlina Kostner, da Daniel Grassl, dalla coppia italiana d'artistico Nicole Della Monica - Matteo Guarise, da quella russa Evgenia Tarasova - Vladimir Morozov, la coppia di danza italiana Anna Cappellini - Luca Lanotte, e le giovani russe Serafima Sakhamovich e Liza Nugumanova, ed il comico-acrobatico canadese Jason Graetz.