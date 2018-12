Merisana, un'app per leggenda dolomitica

(ANSA) - BOLZANO, 29 DIC - Una nuova app per bambini racconta Merisana, la più celebre leggenda delle Dolomiti sulla felicità, in una maniera nuova. Le illustrazioni di Licia Zuppardi celano innumerevoli elementi interattivi. L'app della casa editrice bolzanina Larixpress, la terza dopo Re Laurino e Ötzi dedicata a storia e leggende altoatesine, contiene oltre 400 animazioni.

Un tempo nel cuore delle Dolomiti viveva la bellissima regina delle ondine Merisana. Nonostante avesse tutto ciò che una regina potesse desiderare, era molto preoccupata. Sentiva la tristezza delle altre creature e avrebbe voluto donare loro la felicità. Un giorno il re dei Raggi, passando dal suo regno, si innamorò perdutamente della regina dal gran cuore. Riuscirà il re a realizzare il sogno di Merisana e a renderla sposa felice? L'app è disponibile in italiano, inglese, tedesco, - visto che si tratta di una leggenda delle Dolomiti - ladino (Badiot e Gherdëina), oltre alla voce di speaker professionali anche i genitori possono registrare il testo.