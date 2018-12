Fondo: Tour de Ski, beffato Pellegrino

(ANSA) - BOLZANO, 29 DIC - Una beffa al fotofinish taglia fuori Federico Pellegrino dalla finale della sprint in tecnica libera nel primo appuntamento del Tour de Ski a Dobbiaco.

Johannes Klaebo, il favorito che in semifinale aveva rischiato di restare fuori, domina nettamente la finale trionfando davanti ai francesi Richard Jouve e Lucas Chanavat, velocissimi fin dal mattino nelle qualificazioni. Federico Pellegrino chiude al settimo posto, mentre gli altri italiani fuori ai quarti Francesco De Fabiani, Enrico Nizzi e Stefan Zelger finiscono rispettivamente quindicesimo, ventesimo e ventinovesimo.

Tra le donne il successo è andato alla svedese Stina Nilsson, che ha trionfato addirittura con 3 secondi netti di vantaggio sulla connazionale Ida Ingemarsdotter facendo gara a sé in finale, terza la statunitense Jessica Diggins. Solo due azzurre hanno superato le qualificazioni e sono state entrambe eliminate ai quarti chiudendo al quinto posto la rispettiva batteria.

Greta Laurent arriva 22esima, mentre Elisa Brocard è 25esima.