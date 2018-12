Capodanno:mons.Tisi,attraversare il tempo cercando gli altri

(ANSA) - TRENTO, 29 DIC - "Per il nuovo anno auguro a tutti di attraversare il tempo cercando gli altri, perché cercando il volto degli altri strappiamo il tempo alla consumazione e anticipiamo già fin d'ora un pezzo di eternità". Questo l'augurio per il 2019 dall'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi.

"Non ho tempo è il ritornello continuo dei nostri discorsi; in realtà il tempo c'è. Purtroppo però, siccome a volte lo attraversiamo da soli, senza gli altri, ci pare di non avere il tempo", aggiunge mons. Tisi.