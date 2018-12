Sci:nazionali donne italiana e francese a passo S.Pellegrino

(ANSA) - TRENTO, 28 DIC - Le nazionali femminili italiana e francese di sci si alleneranno al passo San Pellegrino dal 3 al 7 gennaio sulla pista La VolatA.

Al termine di ogni giornata di allenamento, verso le ore 10.30 circa, le atlete saranno a disposizione dei fan e degli appassionati dello sci per foto e autografi vicino alla partenza della funivia Col Margherita.

Nei primi mesi del 2019 la pista La VolatA sarà teatro di due eventi internazionali: dal 15 al 18 gennaio per il secondo anno consecutivo si svolgeranno le gare di discesa libera femminile Memorial Alberto Vendruscolo valide per la Coppa Europa, mentre dal 18 al 27 febbraio, le più forti promesse dello sci mondiale maschile e femminile, 500 atleti tra i 16 e i 20 anni provenienti da circa 50 nazioni, si sfideranno con prove di discesa libera, superG e combinata per contendersi il titolo di campione del mondo Junior Val di Fassa 2019.