Sci: Shiffrin in testa gigante Semmering

(ANSA) - SEMMERING (AUSTRIA), 28 DIC - La statunitense Mikaela Shiffrin in 1.02.32 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Semmering. Seguono con distacchi minimi l'austriaca Stephanie Brunner in 1.02.34 e la norvegese Ragnhild Mowinckel in 1.02.35, con le prime tre divise da tre centesimi di secondo. Miglior azzurra è Federica Brignone 6/a ma con un distacco di soli 18 centesimi dalla Shiffrin visto che ha chiuso in 1.02.50.

Per l'Italia, dopo la prova delle prime trenta migliori atlete, ci sono Irene Curtoni al momento 16/a in 1.03.41 e Marta Bassino 17/a in 1.03.47. Il fondo della pista è morbido e trattato con sale. Il passaggio più difficile è un dosso a metà tracciato su cui non è facile tenere la linea. Seconda e più che mai decisiva manche alle 13,30.