Sci: Paris esulta, "le piste difficili sono il mio pane"

(ANSA) - (Sondrio), 28 dic - "Le piste più difficili sono il mio pane, quelle su cui rendo al meglio, che mi piacciono e che mi esaltano": così un raggiante Dominik Paris dopo il suo trionfo nella discesa libera di Bormio, valida per la coppa del mondo. Per il 29enne sciatore altoatesino quella di oggi è la decima vittoria in carriera. Ma è anche la terza sulla micidiale Stelvio di Bormio, considerata una delle piste più dure e difficili al mondo insieme alla mitica Streif di Kitzbühel. E proprio a Kitzbuehel l'azzurro ha vinto per ben tre volte, altra impresa che riesce a pochissimi. "E' la conferma che le piste più difficili sono davvero il mio pane".