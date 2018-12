Sci: a Vlhova il gigante di Semmering

(ANSA) - SEMMERING (AUSTRIA), 28 DIC - Lo slalom gigante di Coppa del mondo, a Semmering, è stato vinto a sorpresa dalla slovacca Petra Vlhova (2'04"72), alla prima vittoria e al primo podio in questa disciplina. Seconda la tedesca Viktoria Rebensburg (2'05"17), terza la francese Tessa Worley (2'05"32).

Solo quinta la statunitense Mikaela Shiffrin, che era al comando dopo la prima manche. Per l'Italia la migliore è stata Federica Brignone, 6/a (2'05"48) e ancora leader di disciplina con 270 punti. In classifica ci sono poi Marta Bassino 10/a (2'06"23); Irene Curtoni, 16/a (2'06"69), e Francesca Marsaglia 28/a (2'07"75). Domani a Semmering è in programma uno slalom speciale e Shiffrin punta al record di 36 vittorie in questa disciplina.