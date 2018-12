Capodanno: Comune Trento,limitare petardi e fuochi artificio

(ANSA) - TRENTO, 28 DIC - Per i festeggiamenti di Capodanno il Comune di Trento raccomanda un utilizzo contenuto di petardi e fuochi d'artificio, "per rispetto nei confronti delle altre persone che stanno festeggiando e anche nei confronti degli animali che possono essere spaventati dai forti rumori dei botti".

Secondo l'articolo 50 del Regolamento di polizia urbana, "è vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali. L'uso di petardi e materiali pirotecnici è ammesso dalle ore nove alle dodici e dalle ore quindici alle ore ventuno, salva la deroga dalle ore zero alle ore sei del primo gennaio. Il presente comma non si applica alle attività connesse ai fuochi d'artificio classificati. E' vietato lanciare o usare oggetti e sostanze atte ad offendere o danneggiare persone e cose. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 54 a 324 euro".