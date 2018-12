Pontedilegno-Tonale, eventi fino al 6/1

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il comprensorio Pontedilegno-Tonale ha in calendario numerose iniziative fino all'Epifania.

Dal 29 dicembre e fino al 7 gennaio, Temù, in Alta Val Camonica ospiterà i Tabià de Nadal, i tradizionali mercatini negli angoli più affascinanti del centro storico. Fino all'Epifania, a Vermiglio, si potranno ammirare i tradizionali presepi allestiti nelle fontane e nelle chiese mentre tra le vie di Pizzano, saranno esposti degli omini di fieno a grandezza naturale. Sulle piste da sci, dal 28 dicembre al 4 gennaio sono in programma le fiaccolate. Da non perdere quella di San Silvestro, sulla Pista Corno D'Aola.

Per gli amanti della musica, invece, il 5 gennaio sul Ghiacciaio Presena inaugura l'Ice Music Festival: i concerti, di musica classica e jazz, si terranno all'interno di un mega-igloo e i musicisti suoneranno strumenti di ghiaccio.

Da gennaio, poi, l'appuntamento con Trentino Ski Sunrise per provare l'emozione dell'alba in alta quota, poi la discesa adrenalinica sulle piste immacolate.