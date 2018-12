Alto Adige,ripartono trattative Svp-Lega

(ANSA) - BOLZANO, 27 DIC - Ripartono oggi le trattative tra Svp e Lega sospese prima di Natale a causa del voto in commissione affari costituzionali del Senato che prevede la riduzione dei senatori in Alto Adige.

I segretari di Svp e Lega Philipp Achammer e Massimo Bessone - interpellati dal Dolomiten - si dicono fiduciosi che si scioglierà il nodo che si è presentato nelle trattative per la formazione della nuova giunta provinciale. A inizio gennaio è atteso a Bolzano Roberto Calderoli per presentare una proposta.

"E' stato fatto tanto rumore per nulla - dice il senatore al Corriere dell'Alto Adige -, c'è stato solo il passaggio in commissione. Le vere modifiche saranno contenute in un emendamento che presenterò in aula". Calderoli annuncia inoltre che parlerà con il segretario Svp Achammer ma anche con il cancelliere austriaco, "ma non perché me lo imponga il Pacchetto" ma perché "è una questione di buonsenso".