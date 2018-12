L'uomo senza gravità con Germano-Cescon

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - In una notte tempestosa, nell'ospedale di un piccolo paese viene alla luce un bambino, dotato di un inconcepibile potere: il piccolo resiste alla forza di gravità. Fluttua in aria, si libra nella stanza più leggero di un palloncino, di fronte allo sguardo incredulo della madre.

La mamma e la nonna fuggono con il neonato, e decidono di tenerlo nascosto agli occhi del mondo per molti, molti anni.

Fino a quando il mondo si accorge dell'Uomo senza gravità È la trama di "L'uomo senza gravità", il primo film di finzione di Marco Bonfanti (già autore dei fortunati e premiati documentari "L'ultimo pastore" e "Bozzetto non troppo"), con protagonisti Elio Germano, Michela Cescon ed Elena Cotta. Completano il cast Silvia D'Amico e Vincent Scarito. Le riprese inizieranno il 14 gennaio e si girerà tra Alto Adige, Milano, Belgio e infine a Roma presso gli Studi di Cinecittà.