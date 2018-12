Sci: gigante Saalbach, Olsson al comando

(ANSA) - SAALBACH (AUSTRIA), 19 DIC - Lo svedese Matts Olsson, in 1'20"76, è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo a Saalbach, recupero di quello non disputato a Soelden. Secondo l'austriaco Manuel Feller, in 1'20"79, terzo lo svizzero Logic Meillard (1'21"06). Solo quinto, con un ritardo di 71 centesimi, l'austriaco Marcel Hirscher. Miglior azzurro - dopo la prova dei primi 30 atleti - Luca De Aliprandini, ma al momento solo 12/o in 1'22"85. Poi, con una modesta prova complessiva di squadra, Manfred Moelgg, 13/0 in 1'22"89, e Riccardo Tonetti, 14/o in 1'23"11. Si gareggia su una pista dal fondo molto duro e spesso gelato, con un tracciato regolare e un difficile muro finale. Seconda manche alle 13.