Sci: Delago 2/a in prima discesa Saslong

(ANSA) - VAL GARDENA (BOLZANO), 18 DIC - L'azzurra Nicol Delago - 22 anni, gardenese doc e primo podio in carriera - si è classificata seconda (1'22"95) nella discesa di Coppa del mondo in Valgardena, sulla pista Saslong che per la prima volta ha ospitato una gara donne. La competizione è stata vinta in 1'22"81 dalla slovena Ilka Stuhec, 28 anni e 8/o successo in coppa. Terzo posto per l'austriaca Ramona Siebenhofer (1'23"32).

Per l'Italia ci sono più indietro Francesca Marsaglia (1'24"21), Curtoni (1'24"42), Fanchini (1'24"74) e Hofer (1'25"20).