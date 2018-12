Startup SiWeGo fra le migliori per 'Logistica 4.0'

(ANSA) - TRENTO, 17 DIC - C'è anche la trentina SiWeGO tra le nove startup digitali più innovative d'Italia nel settore della logistica e dei trasporti per il 2018. Lo rende noto l'Osservatorio Startup Intelligence del Politecnico di Milano nel suo rapporto di fine anno dedicato all'open innovation.

Nata e cresciuta in Progetto Manifattura, l'incubatore green di Trentino Sviluppo, SiWeGO conta oggi un team di nove persone impegnato nella progettazione e implementazione di una web app che mette in contatto coloro che vogliono spedire un pacco con coloro che sono disposti a trasportarlo. Una sorta di "blablacar delle merci" - sottolinea Trentino Sviluppo - che ispirandosi alla sharing economy permette di ridurre l'inquinamento e il traffico su ruota.

"In sintesi - dice il fondatore della startup Marcello Favalli - la nostra app mette in contatto chi deve spedire un pacco con chi può trasportarlo, perché magari ha già programmato un viaggio nella stessa direzione".