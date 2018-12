Megalizzi, camera ardente in chiesa Cristo Re

(ANSA) - TRENTO, 17 DIC - Sarà allestita nella chiesa parrocchiale di Cristo Re, a Trento, la camera ardente per Antonio Megalizzi. Lo rende noto l'arcidiocesi di Trento precisando che l'arcivescovo Lauro Tisi ha annunciato di voler accogliere personalmente la salma di Antonio, accanto ai famigliari e al parroco don Mauro Leonardelli.

All'arrivo a Trento, il feretro sarà portato nella chiesa parrocchiale, d'intesa con la famiglia. La chiesa resterà aperta per consentire a tutti di rendere omaggio alla giovane vittima dell'attacco terroristico di Strasburgo.

In attesa dei funerali, la comunità parrocchiale di Cristo Re a Trento, dove il giovane viveva, prosegue nella preghiera quotidiana del rosario alle ore 17.30, fino al giorno dell'estremo saluto.

Antonio - sottolinea l'arcidiocesi di Trento - era cresciuto nella comunità di Cristo Re, accompagnando spesso la mamma Annamaria, catechista e ministro straordinario della Comunione, e la sorella Federica, impegnata ad animare il coro nella messa del sabato sera.