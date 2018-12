Al Forte di Cadine targa 'Marco del patrimonio europeo'

(ANSA) - TRENTO, 17 DIC - Al Forte di Cadine è stata scoperta oggi la targa "Marco del patrimonio europeo", che attesta il riconoscimento attribuito nel marzo scorso. Tutte le numerose autorità presenti hanno voluto dedicare questo momento ad Antonio Megalizzi.

"Sarebbe bello se il forte divenisse un luogo della formazione europea, traendo spunto anche dalle idee e dal lavoro di Antonio", ha detto detto il direttore della Fondazione Museo storico del Trentino (ente che gestisce il forte), Giuseppe Ferrandi, auspicando che il marchio ricevuto possa essere utilizzato per tutte le realtà appartenenti al Circuito dei Forti del Trentino. Franco Marzatico, responsabile della Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia di Trento, dopo aver ringraziato l'architetto Sandro Flaim, ideatore della candidatura europea del forte, ha sottolineato come questi luoghi "debbano diventare spazi per ragionare sull'appartenenza, sull'identità, ma anche su quei valori europei che oggi vengono messi in discussione".