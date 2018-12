Trattative Svp-Lega più lunghe

(ANSA) - BOLZANO, 15 DIC - Proseguono, oltre il termine previsto in un primo momento, le trattative tra Svp e Lega per la formazione della nuova giunta provinciale, anche se entrambe le parti ribadiscono che i lavori proseguono senza intoppi. E' stata però rinviata la riunione del parlamentino allargato della Volkspartei giovedì prossimo, alla quale avrebbero dovuto partecipare anche i sindaci e i segretari locali del partito di raccolta dei sudtirolesi. A questo punto Svp-Lega proseguiranno con le limature al programma di coalizione per tutta la prossima settimana, mentre il gruppo di lavoro principale tornerà a riunirsi sabato prossimo. L'obiettivo - si è saputo - resta comunque quello di portare l'accordo nel parlamentino Svp per il voto finale entro la fine dell'anno.