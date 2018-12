Muore lavorando nei boschi di Sagron Mis

(ANSA) - TRENTO, 15 DIC - In Trentino un dipendente comunale di 50 anni ha perso la vita mentre, nel suo giorno libero, si trovava in un bosco sopra Sagron Mis, nel Primiero, per fare legna. Secondo prime informazioni, l'uomo è stato colpito e ucciso da un albero. Inutili i soccorsi giunti immediatamente sul poso.

Un mese fa nella stessa zona era morto un boscaiolo. I carabinieri hanno denunciato il suo titolare per i reati di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e frode processuale. La denuncia è relativa ad un infortunio mortale cui era rimasto vittima un mese fa un moldavo di 28 anni il cui corpo senza vita era stato trovato nei boschi di Sagron Mis, nel Primiero. Secondo l'accusa l'operaio lavorava "in nero" e la salma sarebbe stata spostata.