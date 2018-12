Biathlon: cdm, Wierer è terza a Hochfilzen e resta leader

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Terzo posto e leadership mondiale mantenuta per Dorothea Wierer nella pursuit femminile di Hochfilzen, prova della coppa del mondo di biathlon. La gara è stata vinta dalla finlandese Kaisa Makarainen davanti alla slovacca Fialkova. Per l'altoatesina, oggi meno precisa del solito al tiro (quattro errori), si tratta del quarto podio consecutivo in coppa, mentre in classifica generale mantiene sette punti di vantaggio sulla Makarainen. Quanto alle altre azzurre in gara, Lisa Vittozzi ha chiuso al sesto posto (quattro errori) e Federica Sanfilippo (un errore) al settimo in risalita di dodici posizioni rispetto alla sprint di venerdì.