Sci: Innerhofer "il gigante come segreto eterna giovinezza"

(ANSA) - VAL GARDENA, 14 DIC - Alto, forte, un bel viso sorridente e determinato: Christof Innerhofer e' in coppa del mondo da più' di due lustri e sempre con risultati lusinghieri.

Oggi sulla Saslong ha collezionato il 17/o podio . Il tutto quando mancano tre giorni al suo 34 esimo compleanno.

L'azzurro in effetti sembra vivere proprio una seconda giovinezza sportiva dopo che gia' era stato secondo un mese fa a Lake Louise. ''Il fatto è' che ho materiali buoni e mi sono allenato molto e bene e in pista ho buone sensazioni. Alla mia eta' per un velocista il segreto è pero' quello di essere al top tecnicamente perche' il coraggio da solo non sempre basta'', spiega l'azzurro che passa addirittura per uno spericolato sulle piste piu' dure e ghiacciate. ''Per questo - aggiunge - bisogna allenarsi molto soprattutto in gigante, la disciplina più tecnico. Il segreto è tutto li'. Guardate tutti i migliori velocisti, soprattutto quelli con piu' di 30 anni, e vedrete che sono tutti anche bravi gigantisti''.