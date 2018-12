Forum Democratico per scuole bilingui

(ANSA) - BOLZANO, 14 DIC - Il Forum Democratico ha presentato, insieme ai prof. Francesco Palermo e Marco Mariani, un disegno di legge costituzionale di modifica allo statuto di autonomia che era stato depositato al senato a suo tempo nella scorsa legislatura dallo stesso Palermo e che riguarda la possibilità di istituire sezioni bilingui all'interno delle diverse scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione della provincia.

"Si tratta - ha sottolineato Mariani - di una proposta integrative e non sostitutiva, che non tocca il diretto al insegnamento nelle madrelingua". "La società - aggiunto - è cambiata e l'attuale modello non corrisponde più alle esigenze di molti altoatesini". Il Forum Democratico si rivolge con questa iniziativa alle forze politiche chiedendo di prendere coscienza di una realtà che riguarda soprattutto le numerose famiglie mistilingue.