Turismo: Val di Sole-Pejo-Rabbi, vacanza su sci per famiglie

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Le Dolomiti di Brenta, Adamello-Presanella e gruppo dell'Ortles-Cevedale a portata di sci grazie allo skipass unico Superskirama, che consente di utilizzare 95 impianti su 270 km di piste del Trentino: così le 3 ski area della Val di Sole, Pejo e Rabbi puntano a consolidare il primato di aree più adatte al turismo per famiglie.

Se nel comprensorio Folgarida e Marilleva - premiato come il più family-friendly - si può scegliere fra un ampio ventaglio di strutture ricettive, 25 impianti di risalita che servono 36 piste, a Ponte di Legno-Tonale è possibile sciare anche in tardo autunno e in primavera inoltrata grazie agli impianti che salgono fino a 3000 metri. Non manca il collegamento 'Sci ai piedi' tra Madonna di Campiglio e Pinzolo.

Fiore all'occhiello la stazione termale di Peio, nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio, con piste fin sotto le cime più note del Gruppo del Cevedale. (ANSA).