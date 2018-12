Strasburgo: 'i medici attendono 48 ore per Antonio'

(ANSA) - BOLZANO, 13 DIC - "I medici si sono presi 48 ore per valutare le condizioni di Antonio". Lo ha detto all'ANSA Danilo Moresco, padre di Luana, la fidanzata di Antonio Megalizzi, il giornalista trentino di 29 anni. "Sono stato ieri sera in ospedale a Strasburgo, la situazione è stabile, stazionaria.

Antonio è in coma farmacologico. Non è cambiato nulla nelle ultime ore. Confermo che Antonio è stato colpito alla testa da un proiettile ma non sono riuscito a capire bene dove, perché è bendato e ha solo il viso scoperto", ha spiegato Moresco.