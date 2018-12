Sci: cdm, austriaco Franz più veloce in prova 2 Val Gardena

(ANSA) - Val Gardena (Bolzano), 13 dic - L'austriaco Max Franz, il velocista più' in forma in questo scorcio di stagione, in 1.58.65 e' stato il più' veloce nella 2/a ed ultima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di sabato in val Gardena e che domani sarà' preceduta da un superG.

Secondo tempo (+0.66) per l'americano Steven Nyman e terzo per lo svizzero Beat Feuz (+0.86). Miglior azzurro Dominik Paris, 12/o con un ritardo di 1.43. Piu' indietro Christof Innerhofer (+ 1.87) Werner Heel (+2.77) , Matteo Marsaglia (+3.37) e gli altri azzurri.(ANSA).