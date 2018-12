In Trentino disoccupazione al 3,1% in 3/o trimestre 2018

(ANSA) - TRENTO, 12 DIC - Cala la disoccupazione in Trentino: in settembre la percentuale è stata del 3,1%, 2,5 punti in meno rispetto allo stesso mese del 2017. E' il tasso di disoccupazione trimestrale più basso degli ultimi dieci anni. Lo certifica l'Istat che oggi ha comunicato i dati sul mercato del lavoro relativi al terzo trimestre 2018.

In valore assoluto il numero di disoccupati in Trentino è quota 8.000. In calo, però, anche il tasso di occupazione che si attesta al 69,5% che si traduce in 2.000 occupati in meno in valore assoluto. Si riduce anche il tasso di attività, dal 73,3 al 71,8.

Circa la distribuzione per genere, il tasso di disoccupazione cala maggiormente tra gli uomini, dal 4,3% del 2017 al 2,7% del settembre scorso. Il dato migliora comunque anche tra le donne passando dal 4,9% del 2017 al 3,9%.

"Serve agire sulla qualità del lavoro, facendo crescere i salari e favorendo sistemi organizzativi partecipativi", osserva il segretario della Cgil del Trentino, Franco Ianeselli.