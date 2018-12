Film sul sì speciale di Luca e Silvana, entrambi con sindrome di down

Diventa un film la storia d'amore di Luca Di Biasi e Silvana Saudino che convoleranno a nozze il 5 gennaio. Il loro sì sarà davvero speciale, perché per i due bolzanini con la sindrome di down si realizza un sogno iniziato dieci anni fa. "Luca è stato subito esplicito nei confronti di mia figlia. La prima cosa che le ha detto è stata: 'Sei la ragazza più bella del mondo, ti voglio sposare'. E ormai sono quasi 10 anni che lo ripete quotidianamente", racconta Claudia Cannavacciuolo, la mamma della sposa.

Per realizzare il film "Luca e Silvana. Il documentario" è stata lanciata una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma eppela.com. Il progetto può anche contare sul sostegno di Idm Film Commission, Lebenshilfe Onlus, Centro Audiovisivi Bolzano, Provincia e Comune di Bolzano. Dietro alla telecamera Stefano Lisci, regista del film "Bar Mario". Per Massimiliano Gianotti, produttore e presidente di Cooperativa19, le reazioni di Luca e Silvana "sono sempre spontanee, libere da qualsiasi condizionamento".