Aria: in Trentino rilevazione su percezione qualità

(ANSA) - TRENTO, 11 DIC - Debutta anche in Trentino "Valuta l'aria", la prima rilevazione sovraregionale sulla percezione della qualità dell'aria da parte dei cittadini del Bacino Padano, nell'ambito del progetto europeo Life Prepair.

L'indagine online è rivolta alla popolazione di Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo è raccogliere almeno 5.000 questionari con opinioni e suggerimenti sul tema dell'inquinamento atmosferico. Al questionario, la cui compilazione è libera e gratuita, è anche abbinata un'azione concreta: creare un'area boschiva per ridurre le emissioni di anidride carbonica. Per questo motivo è stata avviata una raccolta fondi "a punti". I punti saranno convertiti in donazioni per l'acquisto di alberi da piantare sulle Dolomiti.

E' possibile rispondere al questionario - anonimo e volontario - sul sito https://valutalaria.lifeprepair.eu/ oppure attraverso Facebook e gli altri social.