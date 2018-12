Maratona di letture per 70/o Dichiarazione diritti umani

(ANSA) - TRENTO, 10 DIC - Si conclude oggi nel palazzo della Provincia di Trento, in sala Depero, la maratona di letture "Diritti-Doveri", organizzato dal Sistema bibliotecario trentino nell'ambito del 70/o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Circa 300 gli iscritti in rappresentanza di associazioni e organizzazioni: dal Centro Astalli al Forum per la Pace, da Il Gioco degli Specchi a Emergency dal Centro Coordinamento Donne Cisl all'Ordine dei Giornalisti, dall'Associazione nazionale alpini. Hanno partecipato anche diversi bambini con i genitori.