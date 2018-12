Sci: cdm, al parallelo di St. Moritz qualificate tre azzurre

(ANSA) - St. Moritz (Svizzera), 9 dic - Dopo la breve manche di qualificazione, sono tre le azzurre classificatesi tra le 32 atlete ammesse allo slalom parallelo di coppa del mondo di St.Moritz in programma alle ore 13.30. Si tratta di Irene Curtoni 15/a in 29.05, Federica Brignone 28/a in 29.55 e Chiara Costazza 29/a in 29.57.

Alla manche di qualificazione hanno preso parte 52 concorrenti. La migliore, con il tempo di 28.14, è stata la statunitense Mikaela Shiffrin davanti alla svedese Frida Hansdotter in 28.62 ed all'austriaca Katharina Truppe in 28.75.

Il parallelo sarà ad eliminazione diretta con tabellone in stile tennistico. (ANSA).