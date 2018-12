Pallavolo: Cev Cup, Itas Trentino agli ottavi

(ANSA) - TRENTO, 7 DIC - Con la vittoria in casa sugli svizzeri del Lausanne Uc per 3 a 0, la Trentino Itas accede agli ottavi di finale di Cev Cup 2019 di pallavolo. I trentini hanno bissato il successo di due settimane fa in Svizzera.

"Non era semplice riprendere subito con un'altra partita ma stasera siamo stati belli e concreti anche grazie alla buona prova di Daldello, che ha sfruttato bene l'occasione per mettersi in mostra", ha detto l'allenatore Angelo Lorenzetti.

Nel terzo turno del tabellone ci sarà spazio per la sfida contro i tedeschi dell'AlpenVolleys Haching, che saranno di scena a Trento il 19 dicembre per la gara d'andata.