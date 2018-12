Maltempo: colpito 1,5% boschi Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 7 DIC - E' di 5.000 ettari, pari all'1,5% dell'intera estensione boschiva dell'Alto Adige, la superficie abbattuta dalle raffiche di vento di fine ottobre. A tanto ammonta il bilancio ufficiale dei danni diffuso dall'Ispettorato forestale provinciale. Danni consistenti si sono registrati nelle zone naturali protette, con 808,68 ettari di bosco abbattuti nel Parco dello Stelvio e in generale nei parchi naturali della provincia, pari al 17,5% degli alberi complessivamente sradicati dal vento a fine ottobre. La stima dei danni quantifica in 1,5 milioni di metri cubi il legname abbattuto dal vento in tutto l'Alto Adige. Due terzi di essi sono distribuiti fra 6 Comuni: Nova Levante, Nova Ponente, Aldino, Tires, San Vigilio di Marebbe e Castelrotto. Sul Latemar, dove il vento ha schiantato tanti alberi quanti ne sarebbero stati abbattuti normalmente nell'arco di 16 anni. La quantità complessiva di legname schiantato corrisponde alla quantità normalmente abbattuta in due anni.