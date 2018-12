Il murale sul condominio

(ANSA) - BOLZANO, 07 DIC - Un murale grande quanto una casa: l'ha dipinto sulla parete di un condominio a Bolzano l'artista altoatesino Egeon, al secolo Matteo Picelli. L'opera intitolata "Ricorda la Bellezza" rappresenta una figura femminile che osserva una luce all'interno di un vortice nero.

"La scelta del luogo nel quale realizzare il murale - ha spiegato Egeon - si è basata su vari fattori, tra cui la visibilità". La superficie prescelta si trova, infatti, di fronte ad una scuola. "Ci tengo che la mia arte possa arrivare ad un pubblico vasto senza distinzione di età, cultura, appartenenza linguistica", ha detto l'artista.

"Quando Egeon ci ha proposto la sua idea l'abbiamo accolta con entusiasmo perché pensiamo che sia importante promuovere questo tipo di attività", ha detto Angelo Gennaccaro, assessore ai giovani del comune di Bolzano che con la Provincia ha sostenuto l'iniziativa. "L'obiettivo del comune - ha aggiunto - è di individuare altri luoghi in altre zone per continuare l'opera artistica in città".