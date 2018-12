Fresu suona al Mercatino di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 7 DIC - Tre musicisti di strada d'eccezione si esibiranno domani al Mercatino di Natale. Tra le 11.30 e le 13.00 il trombettista Paolo Fresu effettuerà, assieme alla sua band composta da Dino Rubino e Marco Bardoscia, alcune incursioni musicali in piazza Walther tre le bancarella del Mercatino.

Il simpatico fuoriprogramma nasce da un forte legame del jazzista con la città di Bolzano. Attualmente si trova in Trentino Alto Adige per lo spettacolo che fonde musica e parole, jazz e teatro intitolato "Tempo di Chet. La versione di Chet Baker", prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano. Dopo il debutto inizio novembre nel capoluogo altoatesino, Fresu torna in regione per esibirsi il 9 dicembre al Teatro Sociale di Trento.

Una colonna sonora originale interpretata dal vivo che dialoga con il testo di Leo Muscato e Laura Perini e gli otto attori in scena per rievocare Chet Baker, uno dei miti musicali più controversi e discussi del Novecento. Una tournée nazionale appena iniziata con numerosi sold out.