Commissaria Ue Bulc a tunnel Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 7 DIC - La commissaria ai trasporti dell'Unione Europea Violeta Bulc è in Alto Adige per un sopralluogo del cantiere del tunnel del Brennero. Accompagnata dal governatore Arno Kompatscher la commissaria visiterà prima il cantiere del sottoattraversamento del fiume Isarco, per poi recarsi al portale sud della galleria. I lavori per la mega opera stanno procedendo e finora sono stati scavati 93 dei complessivamente 230 chilometri di canne primarie e cunicoli di assistenza.