Venditore paga, il trucco dei truffatori

(ANSA) - BOLZANO, 06 DIC - Nuove truffe a seguito di inserzioni sul web sono state segnalate alla polizia postale e delle comunicazioni di Bolzano: alcune persone che avevano intenzione di vendere dei beni sono rimasti vittime di truffatori che si erano finti interessati all'acquisto.

Il copione è più o meno lo stesso in tutti i casi denunciati.

I truffatori, notando della merce in vendita su vari portali internet, contattano i venditori e, per confermare la serietà delle loro intenzioni, assicurano che di lì a poco verseranno un acconto.

Per procedere all'accredito dell'acconto, i truffatori invitano il venditore a recarsi presso una postazione bancomat, inserire la propria carta e a seguire alcune indicazioni telefoniche fornite dai truffatori stessi. Al termine dell'operazione, però, il venditore si accorge che è stato lui a trasferire il proprio denaro al truffatore. In un caso, riferisce la polizia postale, la vittima ha avuto un danno di circa 1.800 euro.