Bolzanino Runer caporedattore Orf Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 6 DIC - Il bolzanino David Runer è stato nominato caporedattore dell'Orf Tirolo. Il 34enne, il primo gennaio prenderà il posto di Robert Unterweger, che ha guidato la redazione ad interim e che ora assume la direzione della sede ad Innsbruck nell'emittente pubblica austriaca.

Runer ha studiato scienze delle comunicazioni a Vienna ed è cresciuto professionalmente nella redazione di Südtirol heute a Bolzano. Dal 2012 al 2018 è stato caposervizio del telegiornale altoatesino, mentre dallo scorso settembre ha ricoperto la stessa funzione per il telegiornale tirolese. In una nota l'Orf sottolinea "il contributo di Runer per lo sviluppo di nuovi formati. La sua nomina rappresenta un cambio generazionale a favore dello sviluppo professionale della digitalizzazione".