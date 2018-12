Radio digitale, copertura al 99,6%

(ANSA) - BOLZANO, 05 DIC - La Ras ha ampliato la rete di trasmissione per la radio digitale DAB+ con la messa in esercizio di due nuovi impianti presso le postazioni di Solda e di Plan. Grazie ai 92 ripetitori digitali, la Ras serve ora il 99,6% della popolazione dell'Alto Adige con il segnale DAB.

Anche la rete radio digitale delle emittenti locali è stata potenziata: sono tredici, infati, le emittenti private che possono essere ricevute in qualità DAB+ in Valle Aurina, Fundres, Solda, Plan, San Pancrazio, Valle di Braies e alta Val Pusteria. Sommando le due misure, dunque, risulta che il 95% della popolazione altoatesina è raggiunta da ben 35 programmi radio digitali DAB+.

La Ras disattiverà a partire dall'11 dicembre altri 22 impianti Fm dei programmi Ö1, ORF Radio Tirol, Ö3 e Radio Rumantsch presso sette postazioni ricetrasmittenti.