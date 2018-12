Mostre: a Rovereto 'La Grande Guerra dei Carabinieri'

(ANSA) - TRENTO, 5 DIC - Viene inaugurata oggi al Museo storico italiano della guerra di Rovereto la mostra temporanea "La Grande Guerra dei Carabinieri".

L'allestimento, curato dall'Ufficio storico e dal museo storico del comando generale dell'Arma dei carabinieri e già ospitato in diverse sedi nelle maggiori città italiane, ricostruisce e racconta attraverso 22 pannelli ricchi di immagini d'epoca, il contributo fornito dai carabinieri nel corso della prima guerra mondiale. In mostra l'armamento in dotazione ai Carabinieri e uniformi d'epoca, alcune delle quali recentemente donate al Museo dagli eredi del generale dell'Arma Alfredo Guillet. Completano l'esposizione importanti cimeli storici appartenuti al carabiniere corazziere-pilota Italo Luigi Urbinati, a cui è intitolata la caserma di Rovereto.

La mostra rimarrà aperta fino al 16 dicembre.