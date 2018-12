Kompatscher,volontariato valore aggiunto

(ANSA) - BOLZANO, 5 DIC - "Il volontariato è il valore aggiunto dell'Alto Adige. Un altoatesino su tre dedica infatti una parte del suo tempo libero nelle associazioni culturali, sociali, ambientali, quelle dello sport come anche nella protezione civile". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher, consegnando la Medaglia del Tirolo a Gabriella Rella Bissacco, volontaria del Centro Auser di Bolzano. Per un disguido nella consegna dell'invito la bolzanina non aveva potuto partecipare alla consegna ufficiale lo scorso agosto ad Innsbruck.

Kompatscher ha rivolto un grazie a Rella Bissacco, che da trent'anni si impegna nel volontariato, "come anche a tutti coloro che non pensano solo a se stessi ma anche ai vicini e ai più deboli". Alla cerimonia di consegna hanno anche partecipato l'assessora Martha Stocker e la segretaria generale della Cgil-Agb Cristina Masera.