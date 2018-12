Droga: controlli carabinieri in scuole di Borgo e Levico

(ANSA) - TRENTO, 5 DIC - Controlli antidroga da parte dei carabinieri in due istituti scolastici di Borgo Valsugana e Levico nell'ambito del progetto "Scuole Sicure".

Questa volta l'attività non si è limitata all'esterno delle scuole, negli orari di entrata o uscita degli studenti: in accordo con i dirigenti scolastici, i carabinieri hanno controllato, con l'aiuto di una unità cinofila del Nucleo di Bolzano, numerose aule dell'Istituto professionale Enaip di Borgo Valsugana e dell'Alberghiero di Levico Terme.

Il cane, capace di fiutare la presenza di stupefacente, si è soffermato vicino agli zaini di alcuni studenti, ma le ispezioni condotte dai militari non hanno consentito il rinvenimento di sostanza stupefacente.