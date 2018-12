Caritas, a Natale si regala solidarietà

(ANSA) - BOLZANO, 05 DIC - Un pacchetto familiare per aiutare genitori che, con i propri figli, vivono vicino alla soglia di povertà, a pagare utenze oppure la spesa di alimentari. Oppure per aiutare persone senza dimora a ricevere, nelle notti invernali, un pasto ed un letto. Sono alcuni dei "regali solidali" che la Caritas altoatesina propone per Natale.

Le possibilità di fare del bene con i regali natalizi sono tantissime. Si può, ad esempio, suggerisce Caritas, "aiutare i profughi che non hanno trovato accoglienza in una struttura a ricevere un pasto caldo o a frequentare dei corsi di lingua".

Altri regali possono essere destinati alle persone in stato di bisogno in Africa, Sudamerica o, anche in Europa.

I "regali solidali" di Caritas possono essere acquistati online sul sito www.caritas.bz.it e dedicati a un amico, un parente oppure a partner commerciali. Per ciascun regalo acquistato, sarà inviata una mail contenente un certificato di acquisto del regalo.