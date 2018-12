Artigiano in Fiera: eccellenze del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 5 DIC - Le eccellenze dell'artigianato trentino sono a Milano ad 'Artigiano in Fiera', con uno stand di 1.250 metri quadrati. "Una vetrina importante - ha detto il governatore, Maurizio Fugatti, che stamani ha visitato lo stand con l'assessore Roberto Failoni - che serve al Trentino e alle aziende qui rappresentate, in grado di veicolare l'immagine di un territorio in cui i vari settori, dell'artigianato all'enogastronomia, dal turismo alla ristorazione, sono capaci di dialogare".

"E su questo - ha proseguito - troveranno il sostegno della nuova amministrazione provinciale. Nonostante il recente maltempo, il Trentino è pronto ad accogliere i visitatori che arriveranno per l'inverno. Le strade sono state ripristinate e le strutture ricettive lavorano già a pieno ritmo, ha concluso il governatore". "Lavorare insieme, fra tutti gli attori qui rappresentati, è davvero strategico per il futuro - ha aggiunto Failoni - perché ci permette di far capire agli italiani l'eccezionale qualità dei prodotti del Trentino". (ANSA).