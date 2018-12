Vigili del fuoco: in Trentino 7.631 interventi in un anno

(ANSA) - TRENTO, 4 DIC - Sono 7.631, di cui 3.505 del Nucleo elicotteri, gli interventi effettuati dal Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento nel corso dell'ultimo anno; in media 21 al giorno.

Questi sono alcuni dei dati forniti oggi, in occasione della celebrazione della patrona Santa Barbara presso la caserma di Trento, dal comandante del Corpo e dirigente del Servizio antincendi e protezione civile, Ivo Erler. La celebrazione - alla quale hanno partecipato il governatore Maurizio Fugatti, numerosi consiglieri provinciali e gli assessori Tonina, Bisesti, Segnana, Zanotelli e Spinelli - è cominciata con lo schieramento, nel piazzale interno alla caserma, del Corpo permanente e la presentazione alle autorità. A seguire è stata deposta una corona per i vigili del fuoco caduti per causa di servizio. La messa è stata celebrata da don Roberto Lucchi e dal vicario del vescovo, Don Marco Saiani. Al termine dei saluti sono stati conferiti al personale gli encomi per attività di servizio.