Tunnel Brennero, abbattuto portale sud

(ANSA) - BOLZANO, 4 DIC - "Il tunnel del Brennero rappresenta il più importante progetto di mobilità nella storia dell'Alto Adige, un progetto per migliorare l'ambiente, la qualità di vita degli abitanti e per sgravare le infrastrutture stradali esistenti. Oggi è stato fatto un passo in avanti verso il raggiungimento di questi obiettivi". Lo sottolinea il governatore altoatesino, Arno Kompatscher, in occasione dell'abbattimento del diaframma del portale sud del tunnel di base del Brennero. "Attualmente ben due terzi del trasporto merci, pari a circa 40 milioni di tonnellate, attraversa il Brennero viaggiando su gomma, mentre solo un terzo utilizza il treno", spiega Kompatscher, il quale aggiunge che "una volta completato il tunnel, questo rapporto sarà ribaltato. Anche i treni passeggeri potranno utilizzare il Bbt, e ciò trasformerà questo progetto in un elemento in grado di unire paesi diversi all'interno dell'Unione Europea". Dei 230 km. previsti per il tunnel di base del Brennero, ne sono attualmente stati scavati 93.