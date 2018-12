Smantellata banda spaccio, arresti

(ANSA) - BOLZANO, 4 DIC - E' in corso una vasta operazione antidroga della questura di Bolzano. Secondo prime informazioni, è stata smantellata una banda che operava nello spaccio di hashish e marijuana. Nell'ambito dell'operazione sono stati effettuati vari arresti. Dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa alla 15.30 in Questura a Bolzano.