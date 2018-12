Natale: un abete bianco del Trentino al Quirinale

(ANSA) - TRENTO, 4 DIC - Un abete bianco della val Canali, in Trentino, zona colpita dal maltempo di fine ottobre, è destinato alla presidenza della Repubblica e la sua cima verrà collocata nel salone di rappresentanza del Quirinale come albero di Natale. Questa mattina è stato effettuato il prelievo da parte del corpo forestale del Primiero. L'albero arriverà domani a Roma.

Un'iniziativa non nuova per il Trentino, territorio ricoperto per il 63% della sua superficie da boschi, che anche in passato ha donato qualche esemplare di abete natalizio alla capitale e alla Città del Vaticano. Ma quest'anno si carica di un significato particolare: rappresenta infatti - sottolinea la Provincia di Trento - un gesto simbolico di solidarietà e vicinanza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella verso le terre colpite dalle recenti calamità naturali, fortemente condiviso anche dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e dall'assessore all'agricoltura e foreste, Giulia Zanotelli.